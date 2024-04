Gdzie głosować w gm. Mogilany? Lista lokali wyborczych na wybory samorządowe 2024

Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach

Przedszkole Samorządowe w Mogilanach

Sala narad w UG Mogilany

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie

Szkoła Podstawowa w Gaju

Szkoła Podstawowa w Libertowie

Szkoła Podstawowa we Włosani

Świetlica wiejska w Kulerzowie

Czy można głosować bez meldunku?

Wybory samorządowe posiadają wyjątkową specyfikę, a mianowicie oddanie głosu odbywa się w miejscu, z którym jesteśmy związani terytorialnie. Z tego względu nie możemy pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu oraz nie jest także możliwa jednorazowa zmiana miejsca głosowania poprzez dopisanie się do spisu wyborców.

Aby zagłosować w gminie, w której mieszkamy, ale nie jesteśmy zameldowani na stałe, to należy dopisać się do rejestru wyborców poprzez złożenie wniosku do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania.