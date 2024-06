Kąpieliska w Skawinie i okolicy - czynne 13.06. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Kąpielisko to świetny wybór na spędzenie czasu w upalne dni. Na miejscu przydadzą się: koc, ręcznik, czapka lub kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, woda oraz inne napoje. Gdy znudzi Cię moczenie się w wodzie lub opalanie warto złapać za książkę lub słuchawki. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę lub rakietki do badmintona.