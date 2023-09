Lista lokali wyborczych w Świątnikach Górnych. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Kazimierza Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne numer okręgu do Sejmu: 13 numer okręgu do Senatu: 31

adres: Pod Dębiną 45, 32-040 Rzeszotary numer okręgu do Sejmu: 13 numer okręgu do Senatu: 31

adres: Świętego Floriana 18, 32-040 Olszowice numer okręgu do Sejmu: 13 numer okręgu do Senatu: 31

adres: Podhalańska 27, 32-040 Ochojno numer okręgu do Sejmu: 13 numer okręgu do Senatu: 31

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Szkolna 5, 32-040 Wrząsowice numer okręgu do Sejmu: 13 numer okręgu do Senatu: 31

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak oddaje się głos w domach studenckich, zakładach karnych, szpitalach i domach pomocy społecznej?

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.