Poczta w Skawinie. Godziny otwarcia placówek pocztowych

Placówki Poczty Polskiej można znaleźć w całym kraju. Wyróżniamy ich trzy typy:

Agencja Pocztowa (AP)

Urząd Pocztowy (UP)

Filia Urzędu Pocztowego (FUP)

Jakie są między nimi różnice? Z punktu widzenia klienta sprowadzają się do tego, jakie usługi są dostępne, np. w UP czy FUP nadamy większą paczkę. Od strony struktury Poczty Polskiej AP podlega UP.

