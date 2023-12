Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Skawinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Śliskie podjazdy na drogach nie do pokonania. W Zelkowie w gminie Zabierzów autobus aglomeracyjny MPK wypadł z drogi. To miejscowość, która jest położona wysoko, są podjazdy, zakręty, a dziś śliskie zasypane drogi. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratownicze. Okazało się nie ma osób poszkodowanych. Autobus wyciągają służby drogowe.

Duże opady śniegu spowodowały problemy w piątek wieczorem na podkrakowskich drogach. Na śliskich drogach doszło do kilku wypadków. Dwa zdarzenia były w m.in. gminie Liszki i jeden w Niepołomicach. A następnie kolejna kolizja i dachowanie w gminie Iwanowice. W efekcie jedna osoba została poszkodowana, rozbite samochody i utrudnienia na drodze. Kierowcy alarmują też, że na drogach jest ślizgawica, niektóre samochody mają problem z podjazdami.

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił przetarg pisemny publiczny na sprzedaż samochodu, który już nie jest potrzebny armii. To dwunastoletnia skoda kombi. Przetarg odbędzie się w grudniu. Warto przypomnieć, że krakowski oddział AMW prowadzi także sprzedaż bezprzetargową przedmiotów z demobilu - w swoim sklepie przy ul. Księży Pijarów 3. Od wojska można też kupować przez Internet. Sprawdziliśmy, jakie nowości oferuje tu AMW.

Puste, opuszczone budynki, piwnice, domki w gródkach działkowych - w takich miejscach powiatu krakowskiego osiedlają się bezdomni. W takich warunkach nie maja wielkich szans na przetrwanie mrozów. Dlatego policjanci apelują, żeby zgłaszać do ośrodków pomocy społecznej, gdzie lokują się bezdomni. Zimą na niebezpieczeństwo narażone są także osoby starsze mieszkające samotnie, nieporadne życiowo oraz te, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu.

W Andrychowie doszło do wielkiej tragedii. Nastolatka, która przez kilka godzin na mrozie czekała na pomoc zmarła w szpitalu w Krakowie. Informacje o zgonie dziewczyny potwierdziła policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. W parku handlowym, blisko sklepu Aldi, gdzie doszło do nieszczęścia płoną znicze. Przynoszą je mieszkańcy miasta. - Natalka mogła żyć. Co z nami, ludźmi się dzieje, że nie zauważyliśmy umierającego dziecka - pyta jedna z kobiet, która świeci światełko.