Prasówka 6.02.2024 Skawina. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Skawiny

Prasówka Skawina 6.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Lubicie zwiedzać Europę, siedząc wygodnie w wagonie pociągu? Mamy coś w sam raz dla was: ranking 9 nieoczywistych, pełnych atrakcji europejskich miast, do których najbardziej warto pojechać pociągiem z Polski w lutym. Te miejsca przyciągają atrakcjami dla dzieci, zabytkami, a nawet źródłami termalnymi, w dodatku możecie do nich dojechać bez przesiadek! Zapraszamy do galerii – znajdziecie w niej gotowe pomysły na kolejowe wycieczki.