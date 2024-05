Prasówka Skawina 15.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05, w Skawinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Matura 2024. Maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym zdaje prawie 8,2 tys. absolwentów w Małopolsce”?

Prasówka Skawina 15.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Matura 2024. Maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym zdaje prawie 8,2 tys. absolwentów w Małopolsce Środa (15 maja) to kolejny dzień tegorocznych matur. Od godz. 9 przeprowadzany jest egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Już tradycyjnie (bo tak jest co roku) drugi najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy - po języku angielskim. Od godziny 14 natomiast będą się odbywały egzaminy z języka francuskiego: na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.

📢 Budowa nowej zakopianki Rdzawka-Nowy Targ. Wstęgi szarego asfaltu DK47 przecinają zielone góry. Pojedziemy w październiku To będzie chyba najbardziej zakręcona i piękna trasa dla kierowców w Małopolsce. Coraz więcej asfaltu nowej zakopianki pojawia się w górskim pejzażu między Rdzawką, a Nowym Targiem. Postęp prac na DK47 szacuje się na 90 proc. zatem jest szansa, że 16-kilometrowy odcinek drogi zostanie oddany kierowcom do użytku w październiku, dokładnie 9 października. Choć wcześniej mówiło się o "po wakacjach".

📢 Biologia 2024. Arkusz CKE i odpowiedzi z matury rozszerzonej. Jak poradzili sobie uczniowie? "Ta matura nie była prosta" Matura 2024. Jak poradzili sobie uczniowie na biologii rozszerzonej? Ta matura nie była prosta. - I w porównaniu z poprzednim rokiem była naprawdę ciężka. Na każde pytanie odpowiedziałam, ale co do niektórych zadań nie jestem pewna odpowiedzi, moi koledzy i koleżanki też sami nie wiedzą, czy dobrze napisali - mówiła nam Julia Dec z I LO w Krakowie. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami oraz proponowane odpowiedzi.

Prasówka 15.05 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kup sobie dawną komendę albo kawałek poligonu. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje budynki i działki w Małopolsce Wielka, stara kamienica w centrum Wadowic, biurowiec w Nowym Sączu, kawał ziemi z lasem w Krakowie. Co jeszcze ma do sprzedania lub wynajęcia policja i Agencja Mienia Wojskowego z Małopolski? Sprawdziliśmy. Niektóre ich nieruchomości zaskakują, bo to nieraz wąski, długi kawałek działki tuż pod oknami bloku mieszkalnego albo 12 metrów kwadratowych - w sumie "nie wiadomo czego" w Zakopanem, bo z ogłoszenia tego się nie dowiesz.

📢 Najlepsze ciasto z truskawkami i galaretką. Przełożone aksamitnym kremem budyniowym. Ten przepis zawsze robi furorę Puszysty biszkopt, aksamitny krem budyniowy i świeże truskawki to idealne połączenie. Jeśli szukasz sprawdzonego przepisu na ciasto z truskawkami, galaretką i budyniem, wypróbuj ten, który jest w mojej rodzinie od lat. To ciasto zachwyca wyglądem i smakuje wprost wybornie. Najlepsze ciasto z truskawkami do popołudniowej kawy i na rodzinne spotkania. 📢 Utrudnienia na autostradzie A4 pod Krakowem. Wystrzał opony w autobusie Na autostradzie A4 w okolicy Kokotowa w powiecie wielickim w autobusie wystrzeliła opona. Są utrudnienia w ruchu na pasie w kierunku Katowic. Z pierwszych informacji służb, które wezwano na miejsce wynika, że nie ma osób poszkodowanych. 📢 Podpalacz spod Krakowa namierzony. Zniszczył trzy drewniane obiekty, w końcu zarejestrowały go kamery i zatrzymali policjanci 19-letni podpalacz wpadł. Wcześniej zniszczył trzy budynki w gminie Mogilany. Doszczętnie spłonęły dwa drewniane budynki typu altany i częściowo trzeci blaszano-drewniany. Namierzyli go funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych ustalili i zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za celowe wywołanie pożaru. Pomógł w tym monitoring.

📢 Samochód jadący zygzakiem zaniepokoił policjantkę po służbie. Zatrzymała pijanego kierowcę spod Krakowa Nietrzeźwy kierowca zwrócił uwagę policjantki po służbie. 43-letni mężczyzna swoim passatem jechał zygzakiem. Policjantka z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych korzystała ze swojego czasu wolnego, ale postanowiła zareagować i wyeliminować z drogi nietrzeźwego kierującego. Zatrzymała go i oddała w ręce powiadomionego patrolu. 📢 Po podwyżce zarobili prawie o 50 proc. więcej na kierowcach jeżdżących A4 Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady I kwartał 2024 roku podsumowała na plusie. Odnotowała większe zyski i nie ukrywa, że to efekt podwyżki opłat na trasie Kraków-Katowice, które weszły w życie 3 kwietnia 2023 roku. Ponadto ruch na autostradzie A4 się zwiększa, a więcej aut to więcej pieniędzy. Przypomnijmy jednak, że Stalexport ma zarządzać autostradą jeszcze do roku 2027.

