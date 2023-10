Prasówka Skawina 15.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

Polacy, którzy mieszkają w Brazylii, w Argentynie oraz w Chile, głosują już w wyborach parlamentarnych oraz w referendum. Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7:00 czasu lokalnego (godz. 12:00 w Polsce).

Zarząd województwa skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały sejmiku w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. Przepisy mają regulować tak kwestie miejsca polowań, aby nie stanowiły one zagrożenia dla ludności. W Krakowie natomiast jest ciekawa sytuacja, bo miasto ma duży problem z dzikami, które wchodzą nawet do centrum. Były pomysły że zwiększenie obszarów łowieckich na terenie miasta pozwoliłoby na odstrzał i zmniejszenie populacji tej zwierzyny.