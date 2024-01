Prasówka Skawina 24.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Skawina 24.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mielone mięso i puree ziemniaczane to dwa podstawowe składniki, które zapieka się razem, by powstała zapiekanka pasterska. Danie jest banalnie proste do przygotowania, pyszne, niezwykle pożywne i można je zrobić z resztek, które zostały po obiedzie z poprzedniego dnia.