Prasówka Skawina 28.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Niebezpiecznie poruszający się samochód, kobieta kierująca oplem jechała zygzakiem w powiecie krakowskim. Zobaczył to policjant Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w czasie wolnym od służby. Zaniepokoiło go zachowanie kierującej, dlatego zainterweniował, wezwał patrol policji. Funkcjonariusze na służbie zatrzymali 42-latkę do kontroli drogowej. Okazało się, że kobieta była nie tylko pijana, ale miała więcej przewinień na koncie.