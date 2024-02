Prasówka Skawina 29.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Najbliższa niedziela, 3 marca 2024 r. będzie wyborcza dla niektórych mieszkańców podkrakowskich wiosek. Rozpoczęły się wybory sołtysów. Do urn wybierają się mieszkańcy gminy Michałowice i niektórych wiosek w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Co ciekawe, nie ma wielu chętnych kandydatów na sołtysów. Często zdarza się, że zgłaszany jest jeden kandydat. W gminie Liszki było nawet tak, że w jednej wiosce nie zgłosił się żaden kandydat w terminie wyborów.

Horoskop dzienny na czwartek 29 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.