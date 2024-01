Prasówka Skawina 30.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Skawina 30.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Po wielu tygodniach przerwy nad Polską znów będzie widoczny kosmiczny pociąg. Dziś rano wystartowała misja Starlink G7-12, która wyniosła na orbitę 22 satelity. I to właśnie one będą latały dziś oraz w kolejnych dniach nad naszym krajem. Niby nic nadzwyczajnego, bo codziennie coś lata, ale w tym przypadku mówimy o tzw. kosmicznym pociągu, czyli jasnej linii utworzonej z 22 satelitów. Z racji tego, że dopiero co wyniesiono je na orbitę będą latać bardzo blisko siebie, będą bardzo jasne i łatwe do zauważenia gołym okiem. Kanał You Tube Nocne Niebo pomaga w śledzeniu zjawiska.