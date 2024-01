Prasówka Skawina 31.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Skawina 31.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje kolejne dodatkowe spotkanie dla mieszkańców w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy autostradowej Krakowa. Dyskusja odbędzie się w czwartek 1 lutego o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Księcia Józefa 337. Projektowana inwestycja ma objąć i A4 (ok. 17,3 km, od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie), i drogę S52 (na odcinku ok. 2,5 km pomiędzy Balicami a węzłem Modlniczka). Plany GDDKiA budzą wielki sprzeciw mieszkańców.