Prasówka Skawina 4.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Do tragicznego wypadku doszło w Mogilanach pod Krakowem na drodze powiatowej. W poniedziałek, 3 czerwca około godz. 19.30 samochód osobowy uderzył w drzewo przy ul. Skawińskiej w okolicy osiedla Parkowego. Z pierwszych informacji wynikało, że nieprzytomny kierowca kierowca jest zakleszczony w rozbitym samochodzie. Wezwane na miejsce służby ratownicze prowadziły resuscytację. Niestety wszystkie próby przywrócenia funkcji życiowych ofierze wypadku nie przyniosły oczekiwanego skutku. Mężczyzna poniósł śmierć.

Chociaż dzieciństwo kojarzy się z beztroską, to czasem zdarzają się w nim stresujące i bolesne sytuacje — jak pobyt w szpitalu. O prawach młodego pacjenta podczas hospitalizacji przypominają Rzecznik Praw Pacjenta oraz Fundacja Dr Clown, która od 25 lat pomaga leczyć uśmiechem dzieci w szpitalach i placówkach specjalistycznych. Z okazji Dnia Dziecka Fundacja przygotowała również poradnik z grami i zabawami, które pomogą zająć dzecko w szpitalu, ale też w każdej innej stresującej i przykrej dla niego sytuacji.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 29 maja do 2 czerwca br. w Małopolsce doszło do 40 wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba, a 46 zostało rannych. Ponadto zatrzymano 75 nietrzeźwych kierujących. W porównaniu do ubiegłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała odnotowano wzrost liczby wypadków o 22, rannych o 26 osób, natomiast liczba ofiar śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie.

W poniedziałek, 3 czerwca rano w Kamieniu w gminie Czernichów doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Pojazdy zderzyły się w okolicy miejscowego marketu. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratunkowe. Jak podaje portal Patrol998-Małopolska - możliwe utrudnienia w ruchu.