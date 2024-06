Prasówka Skawina 5.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

W Krakowie odbyła się konferencja społeczno-medyczna #InvitroToMY, zorganizowaną przez Fundację OliEdu. Udział wzięli w niej m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Wydarzenie odbyło się w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej przy ul. Św. Tomasza. Konferencja to odpowiedź na inaugurację rządowego programu in vitro, który od 1 czerwca 2024 roku będzie finansował medyczne wsparcie zapłodnienia pozaustrojowego oraz leczenie niepłodności w Polsce.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Ojcowie przy wjeździe do wioski i parku narodowego tworzy się wielkie rozlewisko. Pływają całe łąki przylegające do rzeki Prądnik, która już dawno wyszła z brzegów. Jak zwykle przy intensywnych opadach woda spływa wartko z Sułoszowej i rozlewa się w Ojcowie. We wtorek 4 czerwca już od rana strażacy mieli mnóstwo zgłoszeń o podtopieniach dróg i podwórek.

Pod wodą znalazło się wiele miejscowości w pow. olkuskim, miechowskim i na północy krakowskiego. Przez noc prawie nieprzerwanie padał ulewny deszcz. Prognoza pogody na dzisiaj nie jest lepsza.