Prasówka Skawina 7.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Delikatna, puszysta, waniliowa pianka i chrupiąca warstwa czekolady, to przepis na deser, który rozpływa się w ustach i wywołuje błogi uśmiech na twarzy. Domowe ptasie mleczko jest bardzo łatwe do zrobienia i wyśmienicie smakuje. Zrób je dla swoich dzieci albo podaj podczas spotkania z rodziną lub przyjaciółmi. Na pewno będą zachwyceni.

Horoskop walentynkowy na 2024 rok. Gwiazdy nie kłamią: w tym roku czeka nas wiele zmian, ważnych wyborów, a niekiedy miłosne zawody. Wszystko zależy od okoliczności, sprzyjających nam gwiazd oraz własnych decyzji. Jedno jest jednak pewne - to właśnie 2024 rok okaże się być tym przełomowym. Co cię czeka? Przeczytaj horoskop miłosny wróżki Mariposy.

Wróżby walentynkowe to sposób na poznanie swojej przyszłości i partnera. Pomogą ci one w odgadnięciu imienia ukochanego, liczby dzieci, a nawet ujrzenia we śnie twarzy przyszłego małżonka. Warto je zrobić 14 lutego. Oprócz wróżb istnieją także liczne przesądy związane z dniem zakochanych. Jeśli nie chcesz, aby ten magiczny czas zamienił się w koszmar, poznaj popularne zabobony i nie rób pewnych rzeczy. Dowiedz się również, jakie zwyczaje walentynkowe są w Polsce, a jakie na świecie.

Kolacja walentynkowa poza daniami na bazie afrodyzjaków powinna w menu zawierać słodki deser. Można zastanawiać się jakie ciasto wybrać na ten szczególny dzień. Wybraliśmy 5 ciast bez pieczenia idealne na walentynki. Wypróbuj nasze propozycje na wyjątkowe słodkości.

Ćwiczenia w domu mogą być tak skuteczne, jak te w klubie fitness. Staną się jeszcze łatwiejsze, gdy wykorzystasz sprytne gadżety i drobne sprzęty. Co jednak wybrać – hantle czy kettlebell? Taśmy czy gumy? A co z przyrządami do jogi? Czy warto mieć wszystkie w domu? Co kupić na początek? Sprawdź najlepsze opcje.