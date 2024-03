Prasówka Skawina 7.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Skawina 7.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wiele jednostek straży pożarnych było wzywanych we wtorek i w środę do pożarów w powiecie krakowskim. Po południu we wtorek zapaliło się w pokoju w domu jednorodzinnym w Przegini. Wezwano służby, ogień udało się opanować. Nie było osób poszkodowanych. W środę, 6 marca około południa doszło do pożaru w Jeziorzanach w gminie Liszki. Tam jeden gospodarczy budynek strażacy gasili a zabudowania sąsiedzkie bronili przed ogniem.