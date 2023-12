Prasówka Skawina 7.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Pożar w domu jednorodzinnym w Woli Radziszowskiej w gminie Skawina wybuchł w środę, 6 grudnia 2023 roku. Było jeszcze całkiem ciemno, tuż przed godz. 5 rano, gdy jednostki strażackie zostały zaalarmowane do ratowania tego budynku przy ul. Lipki. Na miejsce wezwano pięć jednostek straży pożarnych. Ze względu na duże skupisko samochodów pożarniczych i akcję ratowniczą ulica została zamknięta.

Przemysław Gawęda z pracowni Archigeum z tytułem Architect of The Year Awards 2023 za dwa projekty. The Architecture Community przyznało nagrodę Polakowi w dwóch kategoriach: Nagroda za projekt “Wielofunkcyjnego Stadionu Biathlonowego na Kubalonce” w kategorii „Architekt roku 2023” oraz nagroda za projekt „Inteligentny tunel na rozbiegu skoczni narciarskiej Wielka Krokiew w kategorii „Obiekt sportowy i rekreacyjny roku 2023”. A jak wiemy skocznia ta znajduje się na naszym terenie, w Zakopanem. Gratulujemy! Czy projekt tunelu doczeka się realizacji?

Miłośnicy chodzenia z kijkami mimo śniegu i zimna ruszyli na rajd nowymi trasami Nietoperzowego Szlaku Nordic Walking. To trasa wytyczona na styku trzech gmin: Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia i Zabierzów. Jest ofertą nie tylko dla uprawiających nordic walking, ale dla każdego, kto chce spacerować po Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie. Pierwsza pętla tego szlaku została wytyczona i oznakowana w ubiegłym roku. Teraz otwarto kolejne dwa odcinki, nowe pętle tego malowniczego szlaku, który ma łącznie około 20 km.