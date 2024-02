Prasówka Skawina 8.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02, w Skawinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protest rolników może sparaliżować Kraków i okolice. Jest siedem punktów zbiórek. Liszki zamykają nawet szkoły”?

Prasówka Skawina 8.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Protest rolników może sparaliżować Kraków i okolice. Jest siedem punktów zbiórek. Liszki zamykają nawet szkoły Protest rolników to akcja ogólnopolska. Będzie już w piątek, 9 lutego i ma trwać od godz. 10 do 18. Zaplanowano wielkie utrudnienia i blokady dróg wojewódzkich, krajowych, a nawet autostrad poprzez blokady wjazdów i zjazdów przy węzłach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce rolnej Unii Europejskiej. A gmina Liszki, w której będzie duża koncentracja ciągników i maszyn rolniczych zaplanowała zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. To z obawy, że mieszkańcy nie dotrą do placówek, żeby odebrać dzieci.

📢 Wycieczki z Krakowa bez samochodu: 11 atrakcji Małopolski, do których dojedziecie pociągiem. Gotowe pomysły na weekend! Nie trzeba mieć samochodu, by wybrać się z Krakowa na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Do jakich niezwykłych miejsc w Małopolsce można wygodnie dojechać pociągiem? Wyszukaliśmy 11 atrakcji dla miłośników przyrody, zabytków, ciekawostek i rodzin z dziećmi, do których dojeżdżają koleje z Krakowa. To gotowe pomysły na relaks i zabawę poza miastem.

📢 V liga, grupa zachodnia. Karpaty Siepraw wycofały się z rozgrywek. Wiosną w lidze będzie tylko 14 zespołów Sezon 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej przejdzie do historii z racji niechlubnych wydarzeń. W zimowej przerwie z rozgrywek wycofała się już druga drużyna - Karpaty Siepraw. Wcześniej podobny los spotkał Wiślankę Grabie. Wiosną w lidze, w której grają kluby z regionu krakowskiej i zachodniej Małopolski, ma być tylko 14 ekip.

Prasówka 8.02 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Ślebodni duchym" na początek 52. Góralskiego Karnawału. To opowieść o ludziach, którzy tworzą to wydarzenie Już dziś w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczyna się 52. Góralski Karnawał. To ogólnopolski konkurs grup kolędniczych prezentujących folklor różnych rejonów naszego kraju. W ramach Góralskiego Karnawału odbywa się konkurs tańca zbójnickiego i przegląd par tanecznych. Pierwszym wydarzeniem tegorocznego Karnawału będzie jednak promocja wyjątkowej pozycji – albumu „Ślebodni Duchym – Pnioki, Krzoki, Ptoki”.

📢 Wojciech Kozak, były wyciemarszałek Małopolski, został dyrektorem RZWG w Krakowie Wojciech Kozak nowym Dyrektorem RZGW w Krakowie. Były wicemarszałek Małopolski, polityk związany z PSL, został powołany na stanowisko decyzją Pani Prezes Wody Polskie — Joanny Kopczyńskiej. Wojciech Kozak zajmował się w Sejmiku Województwa Małopolskiego sprawami walki ze smogiem i właśnie kwestiami ochrony przeciwpowodziowej. Ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Mechanicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. 📢 Ukradł włączoną kamerę. Wciąż nagrywała i prowadziła policję śladem złodzieja, wprost do jego domu Z prywatnej działki w gminie Mogilany zniknęła kamera. Ukradł ją 42-latek, który potem padł ofiara... własnego łupu. Najpierw jednak zuchwalec wdrapał się na słup i zdemontował znajdującą się tam kamerę o wartości 900 zł. Tymczasem kamera była włączona i... wciąż nagrywała, czego złodziej nie wziął pod uwagę. Obraz z monitoringu szybko doprowadził policjantów do złodzieja.

📢 Małopolski bilet na ferie: dzieci i młodzież pojadą pociągami i autobusami za złotówkę Podczas ferii zimowych w Małopolsce, od 10 do 25 lutego, dzieci i młodzież w wieku szkolnym pojadą za symboliczną złotówkę wszystkimi pociągami w regionie, a także autobusami Małopolskich Linii Dowozowych, funkcjonujących pod pieczą województwa małopolskiego. By kupić bilet za 1 zł wystarczy okazanie legitymacji szkolnej, uprawniającej do ulgowego przejazdu. 📢 Horoskop na walentynki 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czy znajdziesz miłość? Przeczytaj horoskop miłosny 2024! Horoskop walentynkowy na 2024 rok. Gwiazdy nie kłamią: w tym roku czeka nas wiele zmian, ważnych wyborów, a niekiedy miłosne zawody. Wszystko zależy od okoliczności, sprzyjających nam gwiazd oraz własnych decyzji. Jedno jest jednak pewne - to właśnie 2024 rok okaże się być tym przełomowym. Co cię czeka? Przeczytaj horoskop miłosny wróżki Mariposy.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.