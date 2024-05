Prasówka z całego tygodnia 12.05.2024 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Skawina, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Niby prozaiczna sprawa, a budzi gigantyczne emocje wśród Polaków. I - co ciekawe - wielu ich jednoczy! A internet płonie od komentarzy i MEMÓW na temat... nowych zakrętek w napojach, które są przymocowane na stałe! To efekt unijnej dyrektywy i - z założenia - próba ochrony środowiska, by nakrętki nie lądowało w niewskazanych miejscach i by łatwiej było poddać je recyklingowi. Dla wielu osób są jednak one - mówiąc delikatnie - denerwujące. I niepraktyczne!

W meczu III ligi piłkarskiej Avia Świdnik pokonała Wiślan Jaśkowice 2:1. Wrócił do gry już pauzujący ostatnio z powodu kontuzji Moonsuru Adisa, ale nie zdobył bramki.