Prasówka z całego tygodnia 22.10.2023 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Za konsolą stanęli wieloletni rezydenci i ikony klub Energy2000 Thomas, Hubertus oraz Maximo. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Ponadto na sali dance wystąpił Czadoman. Zobaczcie, co tam się działo.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało co prawda wybory parlamentarne w Małopolsce, ale straciło wyborców w każdym z czterech okręgów w regionie, co przełoży się na mniejszą liczbę mandatów dla polityków tego ugrupowania. - W perspektywie całego kraju województwo małopolskie nie jest wyjątkiem. Trend jest taki, że wyborcy w znacznym stopniu odeszli od Prawa i Sprawiedliwości - komentuje dla nas politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Andrzej Piasecki.

Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany drużyny, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan kadry Piotr Zieliński.

Wybory parlamentarne 2023. Wyniki głosowania zostały oficjalnie potwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą podczas wtorkowej konferencji prasowej. Wiemy, kto zwyciężył, kto ma większość i ile każdy z komitetów otrzymał miejsc w parlamencie! Jak zaznaczył przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, obwieszczenie wyborcze liczy sobie 347 stron. Jego pełna wersja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i w BiP. Tak prezentują się oficjalne i ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023!