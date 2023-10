Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Skawinie. Czy jesteś na bieżąco?

Przeczytaj najważniejsze informacje mijającego miesiąca. Jak Skawina zmienił się we wrześniu 2023?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Skawiny najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [1.10]”?

Przegląd września 2023 w Skawinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [1.10] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak teraz sobie radzi? [1.10] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Akcja policjantów z Krakowa. Arsenał broni i laboratorium materiałów wybuchowych zlikwidowane Policjanci CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów z Krakowa, zatrzymali mężczyznę, u którego zabezpieczyli 27 jednostek broni palnej, ponad 2,2 tys. sztuk amunicji, ponad 6 kg prekursorów materiałów wybuchowych, kilkanaście kg materiałów o właściwościach wybuchowych, urządzenie służące do zdalnej detonacji, 67 szt. zapłonników, a także ponad milion złotych w gotówce. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Prasówka październik Skawina: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Skawiny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Arkadiusz Tańcula prywatnie. Kiedyś student AGH, dziś najlepszy freakfighter. Tak żyje influencer z Wieliczki! Arkadiusz Tańcula to obecnie jeden z najpopularniejszych postaci w świecie internetu. Mało kto wie, że ten sławny influencer pochodzi z Małopolski, a konkretnie z Wieliczki, a zawczasu był studentem AGH. Dziś zbija miliony na walkach w najlepszych federacjach freakfightowych w Polsce. Jak żyje i jaki jest prywatnie? Zobaczcie sami.

📢 Pożar szopy w powiecie krakowskim. Zapaliło się wieczorem na jednym z podwórek w gminie Skawina Kilka jednostek straży zostało zaalarmowanych wieczorem w piątek. Zapaliła się szopa jednym z gospodarstw na ul. Jagodowej w Radziszowie w gminie Skawina. Przybyło sporo jednostek straży, żeby gasić ogień i chronić sąsiednie zabudowania. Nie ma informacjo o osobach poszkodowanych. W akcji ratowniczej uczestniczyło pięć zastępów straży z trzech jednostek: OSP Radziszów, OSP Skawina I oraz JRG Skawina, a także policja . 📢 Została upokorzona przez rodziców, którzy nie posłuchali jej prośby. Panna młoda wybiegła zapłakana z własnego wesela Wesele 26-latki zamieniło się w koszmar. Jej rodzice najpierw zlekceważyli prośbę swojej córki i pokazali wszystkim gościom jej stare zdjęcia, przywołując dawną traumę. Gdy panna młoda nie mogła powstrzymać płaczu, szalę goryczy przelało upokarzające przemówienie matki. Świeżo upieczona żona podzieliła się swoimi przeżyciami na popularnym portalu, a jej historia obiegła media.

📢 Grossi Cracovienses dla ludzi godnych najwyższego zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców! Złoty Kur od Kurków tylko dla Pań! Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED, Urząd Miejski w Wadowicach, Oddział Telewizji Polskiej w Krakowie oraz generał Mieczysław Bieniek – oto laureaci trzeciej edycji prestiżowych nagród Narodowego Banku Polskiego. Grossi Cracovienses wręczono 21 września w eleganckiej scenerii Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP przy ulicy Basztowej, mając za świadków kwiat małopolskich przedsiębiorców. Grażyna Bieniek, żona generała Mieczysława Bieńka oraz Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie, zostały uhonorowane specjalnym Złotym Kurem.

📢 Prawdziwy smak Małopolski prezentowano w Skawinie. Tu był finał festiwalu z czarnymi pierogami Tegoroczna osiemnasta edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku zakończyła się w Skawinie na Rynku. Wspaniałe potrawy przygotowywał mistrz kuchni, autor książek kulinarnych Andrzej Polan. Mało tego panie z kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele grup lokalnych, stowarzyszeń i organizacji także prezentowały co potrafią. A komisja jurorów degustowała i wybierała zwycięzców konkursu na najsmaczniejszy produkt.

📢 Tak mieszka Julia von Stein z "Diabelnie boskie". Róż, samochody i... trumny. Tak wygląda codzienność słynnej Małopolanki [20.09] Julia von Stein zasłynęła z udziału w takich programach jak "Królowe życia" oraz "Damy i wieśniaczki". Jej poczynania wielu Polaków, może śledzić na ekranach telewizorów, także dzięki jej udziałowi w programie "Diabelnie boskie". Tam Małopolanka pokazuje swoje życie, w którym na co dzień zajmuje się... projektowaniem trumien oraz makijażem zwłok. Tym jak żyje i mieszka chętnie chwali się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami! 📢 Zalane ulice w Krakowie, podtopione posesje pod miastem, rozlewiska na drogach. Pogoda daje we wtorek w kość Ulewy we wtorkowy poranek powodują utrudnienia na drogach w Krakowie i okolicy. Pierwsze informacje pojawiały się o zalanej drodze w Sieciechowicach w gminie Iwanowice, a Rudawie w gminie Zabierzów już około godz. 8 zalewało posesje. Niezbędna była interwencja strażaków i pompowanie wody. W samym Krakowie zalało m.in. ul. Pomorską i drogę pod wiaduktem na Prądnickiej.

📢 Trudne warunki na drogach i A4 w Krakowie i okolicy. Ulewy, dużo wypadków i kolizji Silny deszcz powoduje utrudnienia na drogach w Krakowie i tuż za miastem. W powiecie myślenickim potęgowały się problemy, zaczęło się w od potrącenia pieszego na zakopiance. Kolejne potrącenie było w powiecie krakowskim. W Krzyszkowicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów, potem doszło do dwóch kolejnych wypadków na zakopiance w Głogoczowie. Utrudnienia były na pasie w kierunku Krakowa. Blokował się wjazd do Krakowa.

📢 Kandydaci do Sejmu i Senatu 2023 - Wszystko, co musisz wiedzieć o kandydatach Wybory parlamentarne w 2023 roku zdecydują o przyszłości Polski na kolejne lata. Podczas głosowania obywatele będą wybierać swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy szczegółowy przewodnik dotyczący głównych kandydatów biorących udział w tych wyborach.

📢 Wypadek na DK75 koło Czchowa, 11 osób rannych. W akcji dwa śmigłowce LPR i sześć karetek pogotowia. Jedna z osób rannych oddaliła się W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny. 📢 Marta Manowska z "Sanatorium miłości" w Krynicy Zdroju. Bohaterów show TVP można spotkać w różnych częściach uzdrowiska [14.09] To już drugi tydzień nagrań do kolejnej edycji hitu TVP - "Sanatorium miłości". Tym razem to Krynica-Zdrój będzie tłem dla miłosnych uniesień bohaterów programu. W uzdrowisku można spotkać bohaterów programu, których tożsamość owiana jest tajemnicą, poznamy ich w momencie emisji programu. Jest też prowadząca Marta Manowska, która w wolnej chwili korzysta ze ścieżek rowerowych. Nagrania odbywały się wczoraj w hotelu "Czarny Potok" oraz na Górze Parkowej w ogrodach żywiołów.

📢 Licytacja fiata 126p pod Krakowem. Cel jest szczytny ma wesprzeć budowę placówki dla niepełnosprawnych Wylicytuj fiata 126 p - to hasło akcji charytatywnej, która polega na licytowaniu on-line małego fiata, pojazdu zasłużonego dla polskiej motoryzacji. Na ten szczytny cel pojazd przekazał związany rodzinnie ze Skawiną filantrop Jan Hardek z firmy Hardek Car Serwis. Licytacja w internecie rozpoczęła się 12 września, a ma się zakończyć 30 września. Kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie przekazana na budowę nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie.

📢 Wypadek na drodze krajowej pod Krakowem. Dachował samochód osobowy. Utrudnienia na krajówce, wprowadzono ruch wahadłowy W czwartek, 14 września rano na drodze krajowej nr 44 w Wielkich Drogach w gminie Skawina doszło do wypadku. Było przed godz. 9, gdy dachował tam samochód osobowy. Na miejsce wezwano służby ratownicze: pogotowie, straż pożarna i policję. Jedna osoba została poszkodowana. Najpierw została opatrzona przez strażaków, a następnie przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który dotarł na miejsce. Były duże utrudnienia w ruchu.

📢 Potrącenie 15-latki na przejściu dla pieszych pod Krakowem. Poszkodowana dziewczyna trafiła do szpitala W Skawinie na przejściu dla pieszych została potrącona 15-letnia dziewczyna. Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 12 września rano. Jak informuje policja 76-letni kierowca nissana nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, prawidłowo przechodzącej przez jezdnię na prawidłowo oznakowanym przejściu. Ranna doznała ogólnych potłuczeń ciała. 📢 Wojsko w Krakowie wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Od aut po narzędzia. AMW ogłosiła kolejny przetarg. Przegląd ofert [13.09] Prawie 100 pozycji wystawił na kolejny przetarg Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Na nabywców czekają m.in. samochody honker 2000, skoda Octavia Combi, star 200, pakiety z częściami samochodowymi, sprzęt medyczny, narzędzia, skrzynie ładunkowe, a także złom i odpady, które mogą zainteresować firmy zajmujące się recyklingiem. Na przetarg trafił nawet instrument dęty. Oferty można składać do 13 września do godz. 11. Zyski ze sprzedaży Agencja przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 Zabarwiona woda w parku miejskim w Skawinie. Mieszkańcy podnieśli alarm, okazało się, że niepotrzebnie Alarm o zanieczyszczeniu wody w Skawinie otrzymali strażacy z tutejszej Jednostka Ratowniczo-Gaśniczej we wtorek, 12 września wieczorem. W zgłoszeniu mowa była o zabarwionej wodzie w parku miejskim. Tam zostali zadysponowani druhowie. Na miejscu akcji przekonali się, że interwencja jest niepotrzebna.

📢 Auta nawet za połowę ceny! Opel, skoda, renault i inne. Licytacje komornicze samochodów w Małopolsce i na Śląsku. Nowe oferty 6.09.2023 Sprawdziliśmy, jakie samochody zostaną wystawione na licytacje komornicze w woj. małopolskim i śląskim w najbliższych tygodniach. Poniższe auta zostały odebrane właścicielom za ich długi. Zebraliśmy najświeższe oferty. To może być świetna okazja do zakupu samochodu w niższej cenie!

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"