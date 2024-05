Prasówka ze Skawiny 11.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Lato to ulubiona pora roku polskich festiwalowiczów, bowiem to właśnie o tej porze roku startują się najlepsze muzyczne imprezy w kraju. Kochasz muzykę i chcesz zobaczyć ulubionych wykonawców na żywo? W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat festiwali muzycznych w Polsce, które odbędą się w 2024 roku.

W Siemianowicach Śląskich na terenie województwa śląskiego doszło do pożaru składowiska odpadów chemicznych. Pożar objął ok. 5000 m2 składowiska. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. W związku z pożarem istnieje możliwość przemieszczenia się chmury dymu na teren powiatu olkuskiego w Małopolsce. Służby wojewody monitorują sytuację. Mieszkańcy Śląska mówią, że wygląda jak "czarne tornado".

Powiedzenie „nalać oleju do głowy” nabiera niemal dosłownego znaczenia. Nie chodzi tu o złośliwość, ale o fakty naukowe. Badania amerykańskich uczonych dowodzą bowiem, że oliwa z oliwek wspiera pamięć, uczenie się, koncentrację i sprawne myślenie oraz chroni mózg przed demencją. Spożywaj określoną przez naukowców ilość, a będziesz mieć umysł jak brzytwa do późnej starości i znacznie zmniejszysz ryzyko zachorowania na alzheimera.

Co trzeba wiedzieć, by odnaleźć się w świecie e-eksportu? Czy eksport internetowy się opłaca? Jak skutecznie konkurować na rynkach europejskich? Jakie są ograniczenia oraz koszty promocji? Czy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw e-eksport jest równie opłacalny jak dla wielkich koncernów? Na pytania te odpowiedź na pewno padnie 23 maja podczas bezpłatnego szkolenia „E-eksport. Wielkie możliwości dla małych firm”, które odbędzie się w krakowskim Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych

Niby prozaiczna sprawa, a budzi gigantyczne emocje wśród Polaków. I - co ciekawe - wielu ich jednoczy! A internet płonie od komentarzy i MEMÓW na temat... nowych zakrętek w napojach, które są przymocowane na stałe! To efekt unijnej dyrektywy i - z założenia - próba ochrony środowiska, by nakrętki nie lądowało w niewskazanych miejscach i by łatwiej było poddać je recyklingowi. Dla wielu osób są jednak one - mówiąc delikatnie - denerwujące. I niepraktyczne!