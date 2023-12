Prasówka ze Skawiny 16.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12, w Skawinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Urokliwa Dolina Huczka z zamkiem wodnym. Spacer w sercu parku krajobrazowego ”?

Prasówka Skawina 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Urokliwa Dolina Huczka z zamkiem wodnym. Spacer w sercu parku krajobrazowego Polecamy. Atrakcyjny zimowy spacer w urokliwym sercu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na trasie godzinnego spaceru: zabytkowa elektrownia w Gałąźni Małej, zamek wodny oraz leśny rezerwat Dolina Huczka z drewnianymi mostkami i schodami.

📢 Złodziej pracował w hurtowni pod Krakowem. Okradał swojego pracodawcę od kilku miesięcy Ponad 25 tysięcy złotych strat poniosła hurtownia w jednej z podkrakowskich gmin. To za sprawa jednego z pracowników, który regularnie okradał hurtownię, w której był zatrudniony. Proceder trwał od sierpnia 2023 r. 34-latkowi zarzucono kradzież łącznie 59 sztuk asortymentu samochodowego i wyposażenia warsztatowego. Podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Rekord na lotnisku krakowskim. 9-milionowy pasażer został powitany w porcie. Na przyszły rok są szanse na więcej Lotnisko Kraków-Balice prężnie się rozwija. W piątek, 15 grudnia, w Kraków Airport została zorganizowana uroczystość powitania 9-milionowego pasażera. To historyczny, rekordowy moment w skali wszystkich lotnisk regionalnych w Polsce, bo lotnisko pod Krakowem jest jedyne, które obsłużyło w ciągu roku aż tylu pasażerów.

Prasówka 16.12 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powiat krakowski. Wyzwania na rynku pracy, porady, kariera, edukacja. Szanse dla mam, młodych przedsiębiorców i uczniów Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego obecnie poszukuje nowych form pomocy i poradnictwa zawodowego. W tym celu dla bezrobotnych organizowane są seminaria, warsztaty, sesje, spotkania oraz aktywizacje dla bezrobotnych młode mamy. Urząd rozwija współpracę ze szkołami, edukuje i radzi bezrobotnym. Do szerokiego spektrum odbiorców dyrekcja i przedstawiciele urzędu pracy skierowali organizowane Forum Podkrakowskiego Rynku Pracy, które odbyło się w Dworze w Tomaszowicach.

📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator. 📢 Gry za darmo i świetne świąteczne promocje w Zimowej wyprzedaży GOG już wystartowały Polowanie na świąteczne okazje związane z grami rozpoczęte. Swoją cegiełkę dokłada jak co roku GOG, ponieważ ponownie ruszyła Zimowa Wyprzedaż. Zobacz tytuły w promocyjnych cenach i zgarnij darmowe gry tylko w tym okresie. Trzeba się jednak spieszyć, więc koniecznie sprawdź szczegóły.

📢 "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" najlepszym spektaklem Boskiej Komedii Poziom tegorocznej edycji Boskiej Komedii był naprawdę wysoki, w konkursowe szranki stanęło siedem spektakli-pewniaków. Najlepszym z najlepszych jury festiwalu uznało przedstawienie Mateusza Pakuły "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" kooprodukcja krakowskiego Teatru Łaźnia Nowa i kieleckiego Teatru im. Żeromskiego. 📢 Rozbudują drogę powiatową w Skawinie i Radziszowie. To inwestycja na ponad 12 milionów zł. Umowa z wykonawcą podpisana Droga powiatowa od Skawiny do Radziszowa zostanie przebudowana i rozbudowana. Chodzi o odcinek długości 1,4 km, którego jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, powstanie przy niej ścieżka rowerowa i chodnik oraz nowe odwonienie, umocnienia skarp, mury oporowe, przepusty, a do tego przebudowane będą sieci wodociągowa, kanalizacyjna. Umowa na wykonanie tych zdań została podpisana w czwartek, 14 grudnia 2023 r. z w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

📢 Seria wypadków pod Krakowem. Zderzenia aut w trzech powiatach na zakopiance i drodze wojewódzkiej W czwartek, 14 grudnia po południu doszło do kilku wypadków pod Krakowem. Zderzenia samochodów były w powiatach krakowskim, myślenickim i proszowickim. To wypadki na drogach krajowej, wojewódzkiej i lokalnej z udziałem samochodów osobowych i ciężarowego. Doszło też do potrącenia pieszego.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei