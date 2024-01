Prasówka ze Skawiny 17.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Mieliśmy chwilę cieplejszej zimy, ale znów nadchodzą spore mrozy. W nocy, może być nawet minus 11 stopnii. Problemy może zaliczyć komunikacja miejska - Mieliśmy już jedną awarię, a z powodu śliskiej nawierzchni skrócona została linia aglomeracyjna. Im bliżej nocy, takich zdarzeń może być więcej. Pogoda w Krakowie i Małopolsce nie rozpieszcza. Na drogach już spore korki i wypadki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie przed oblodzeniami. Po opadach mokrego śniegu nawierzchnie dróg i chodników będą zamarzać, może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Ostrzeżenie obowiązuje do środy, 17 stycznia, do godz. 9.00.

Styczniowe wypłat 500 plus miały wzrosnąć do 800 zł. Okazuje się, że nie wszyscy dostali wyższe wypłaty 800 plus od ZUS. Przyczyną miały być „urzędnicze przeszkody”. Premier komentuje całą sytuację i zapewnia: „Wszyscy bez wyjątku, w trybie bardzo pilnym, otrzymają wyrównanie”. Czy na pewno każda rodzina otrzyma wyrównanie?

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 17.01 Skawina: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ile jest czasu na stawienie się w wyznaczonym miejscu w przypadku powołania do wojska? Teraz będzie na to 6 godzin. Kogo to dotyczy i obowiązuje? Wszystko zależy, co zostanie zapisane w dokumencie, który otrzymamy. To tzw. karta powołania. Czego należy się spodziewać na wypadek wojny lub ogłoszenia mobilizacji?