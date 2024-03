Prasówka ze Skawiny 19.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Skawina 19.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zajączek wielkanocny do zjedzenia? Czemu nie! Zwłaszcza, że najpierw możesz go włożyć do święconki. Pyszne, maślane bułeczki w kształcie zajączków wielkanocnych nie są trudne do zrobienia. Taki wypiek wymaga nieco pracy, ale z tym przepisem z pewnością się uda i będziesz mieć sporo frajdy.