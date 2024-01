Prasówka ze Skawiny 2.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Skawiny najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „"Pilne! Rasowy szczeniak do oddania za darmo" - takie ogłoszenia to oszustwo! Masowo pojawiają się na Facebooku”?

Rok 2023 obfitował w wiele ważnych wydarzeń w Małopolsce. Nasi fotoreporterzy byli zawsze na miejscu, utrwalając ulotną rzeczywistość w twardych ramach fotograficznego kadru. Byli wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla miasta i regionu. Poniższa galeria została ułożona w kolejności chronologicznej, od stycznia do grudnia minionego roku. Wybraliśmy najważniejsze zdjęcia, pokazujące najważniejsze wydarzenia i momenty 2023 roku. Zapraszamy do wspomnienia minionego, życząc naszym czytelnikom ciekawego 2024 roku. To działo się w Małopolsce!