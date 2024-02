Prasówka ze Skawiny 2.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Sezon studniówkowy trwa, choć już powoli dobiega końca. W tym roku mamy okazję obserwować wiele zabaw maturalnych uczniów, którzy są naprawdę pomysłowi i potrafią się wspaniale bawić. Okazuje się, że tradycje studniówkowe wciąż są kultywowane. Zobaczcie, co zrobili maturzyści, by zapewnić sobie pomyślność na egzaminie maturalnym. To nieodłączny element krakowskich studniówek!

"Pracownicy Kaufland co roku otrzymują podwyżki wynagrodzeń, dzięki czemu firma od lat znajduje się w czołówce sieci handlowych oferujących najwyższe wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca. Nie inaczej jest w tym roku – od stycznia pensja kasjerów po podwyżkach wynosi od 4500 do 5500 zł brutto. Kaufland przeznaczy na ten cel niemal 110 mln zł" - informuje Biuro Prasowe Kaufland.

Od początku maja z krakowskiego lotniska w Balicach będziemy mogli latać nie tylko do Cagliari, ale też do Olbii mieszczących się na włoskiej wyspie Sardynia.

1 lutego 2024 r. na terenie Polski rusza kwalifikacja wojskowa. Wojewoda Małopolski powołał wojewódzką komisję lekarską oraz 24. powiatowe komisje lekarskie, w tym 3. działające na terenie Krakowa, do których wezwanych zostanie ponad 17,1 tys. mężczyzn z rocznika 2005, dodatkowo wezwanych zostanie ponad 3,3 tys. mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez PKLek za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Obowiązek stawiennictwa mają również kobiety urodzone w latach 1997–2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, np. lekarki, pielęgniarki, psycholożki. Wezwanych zostanie 1,6 tys. kobiet.