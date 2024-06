Prasówka ze Skawiny 2.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To był wyjątkowy Dzień Dziecka w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Dzieci po raz pierwszy mogły świętować w rozbudowanym parku o nową strefę dedykowaną właśnie dla nich, czyli Sweet Valley. Dzień Dziecka w Energylandii jeszcze się nie zakończył, bo trwa on przez cały weekend (1-2 czerwca). Na maluchy w tych dniach czekają dodatkowe atrakcje.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Skawiny najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Procesja Bożego Ciała. Dlaczego są cztery ołtarze podczas uroczystości? Wyjaśniamy, co oznaczają”?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Doszło do kolizji na rondzie, na ul. Czernichowskiej w Liszkach. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie wiadomo, czy kierowca jednego z pojazdów toyoty dostrzegł z daleka baner, a na nim ogłoszenie o skupie samochodów tej marki, ale wjechał wprost na ten baner. To raczej nie była skrócona droga do skupu, a efekt zderzenia. Zdarzenie z udziałem dwóch pojazdów na szczęście nie okazało się groźne, nie było osób poszkodowanych. Jak podaje portal Patrol 998-Małopolska na miejsce wezwano służby, występują utrudnienia w ruchu drogowym.