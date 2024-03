Prasówka ze Skawiny 24.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Akcja wielkiego sprzątania zaczęła się na Rynku w Rudawie. To już ósma edycja tego przedsięwzięcia, na której wprowadzony został nowy, ciekawy element - błogosławieństwo zwierząt. Sołtys Rudawy Marcin Cieślak zaprosił mieszkańców ze swoimi pupilami. Dzięki temu na Rynku zrobiło się gwarno, wesoło. Swoje punkty do zrealizowania miała tu także Społeczna Straż Rybacka - Klub Przyjaciół Rudawy - zarybianie rzeki. Mamy zdjęcia.

Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.