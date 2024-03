Prasówka ze Skawiny 27.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Jednym z symboli świąt wielkanocnych jest baranek. W nawiązaniu do tradycji w wielu rodzinach praktykuje się zwyczaj wypiekania ciasta w kształcie baranka wielkanocnego. Taki baranek może być upieczony również w kilku małych foremkach. Wypróbuj przepis na baranka wielkanocnego dla całej rodziny.

Konkurs na najpiękniejszą palmę w Zielonkach jest organizowany od dziewięciu lat. Mieszkańcy przynoszą swoje ręcznie robione palmy do poświęcenia w kościele, ale stają też z nimi do konkursu. Jedni robią artystyczne palny, inni jak najbardziej tradycyjne, ale wszystkie z naturalnych materiałów. Podczas konkursu są oceniane i zwracane właścicielom, bo trzeba je zanieść do domu, bo gałązki palm to symbol odradzającego się życia, są błogosławieństwem dla domowników.