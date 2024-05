Prasówka ze Skawiny 29.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Czarny wtorek na drogach w Krakowie i okolicach. Wypadki i kolizje spowodowały spore utrudnienia na A4 i zakopiance. Niespokojnie było po południu, niespokojnie jest wieczorem. Przed godz. 19 tuż za bramkami w Balicach na wysokości wjazdu na stację paliw Orlen doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jeden pas w kierunku Katowic był zablokowany. Do tragedii doszło pod Chrzanowem.

Po wyborach samorządowych do Rady Gminy Sułoszowa jedna z kandydatek złożyła protest. Zakwestionowała wybór radnego z okręgu nr 4 obejmującego część miejscowości Sułoszowa. Sąd wydał wyrok, w którym unieważnia wybory nie tylko dlatego, że zwycięzca otrzymał mandat pokonując kontrkandydatkę jednym głosem, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że były pomyłki w wydawaniu kart wyborczych.

W 2023 roku, po ponad 20 latach, w Chinach zniesiono zakaz importu polskiej wołowiny. Pierwszym producentem, który od tego roku będzie wysyłał mięso z naszego kraju do azjatyckich sąsiadów, jest Sokołów S.A. Firmy, które chcą uzyskać taką licencję, muszą przejść procedurę rejestracyjną.

Tarta z truskawkami i mascarpone to jeden z najlepszych deserów na lato. Kruche ciasto, delikatny, słodki krem i świeże owoce idealnie do siebie pasują. Tartę truskawkową robi się bardzo łatwo i poradzi z nią sobie nawet osoba bez doświadczenia w pieczeniu.

Gmina Krzeszowice rozpoczyna program "Zbieram Deszczówkę". Rusza nabór wniosków do tej inicjatywy. Gmina zapowiedziała dotacje dla mieszkańców, którzy chcą ustawić zbiorniki na deszczówkę, żeby ją potem wykorzystywać do podlewania ogrodów, rabatek, prac porządkowych czy mycia samochodów.

Kim jest narzeczony jednej z najpiękniejszych Polek – Marceliny Zawadzkiej? Mało kto wie, czym na co dzień zajmuje się ukochany Miss Polonii.

Kwota bonu stażowego od 1 czerwca 2024 r. wzrośnie o 227,50 zł i wyniesie 2222,60 zł. Sprawdźmy, na czym polega to wsparcie i kto może z niego skorzystać. Od początku kolejnego miesiąca zmieniają się też inne ważne świadczenia m.in. wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

W białej pianie bawili się uczestnicy imprezy w klubie Energy2000 w Przytkowicach. To była niesamowita przygoda, podczas której można było poczuć klimat wakacji. Specjalna wyrzutnia piany pojawiła się w popularnej dyskotece w Przytkowicach. W gorącą, piątkową noc (24 maja) klubowicze bawili się do białego rana. Zobaczcie, co tam się działo.