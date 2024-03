Prasówka ze Skawiny 6.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zaginiony nastolatek z powiatu wadowickiego został odnaleziony w powiecie krakowskim. Od rana 12-latek przemierzał dwa powiaty, aż wieczorem znalazła go mieszkanka gminy Skawina. Siedział na krawężniku przy przystanku, odwiozła do na komisariat. Za tę postawę otrzymała podziękowania od komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Poniedziałkowe popołudnie i wieczór, 4 marca 2024 r. okazało się niebezpieczne dla kierowców samochodów ciężarowych w powiecie krakowskim, ale także autobusu i osobówki. Na A4 w okolicy Balic doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym, a wcześniej do zderzenia samochodu ciężarowego z autobusem rejsowym w Mogilanach na zakopiance. Potem groźniejsze zdarzenia miało miejsce podczas wypadku dwóch pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej nr 774 w Zabierzowie. Tam były osoby poszkodowane.

Kto powiedział, że poniedziałki mają być pechowe? Dzisiaj wielkie sprzyjać będzie wszystkim tym, którzy urodzili się pod znakiem Raka. Osoby spod Raka od zawsze uważane były za prawdziwych farciarzy! Starożytni Grecy postrzegali tych ludzi jako wyjątkowo związanych ze sferą duchową i magiczną, a w szczególności z darem jasnowidzenia. Kolejnymi niezwykle ważnymi elementem są tutaj Słońce i Księżyc – to właśnie one zapewnią dzisiaj "Rakom" ich wyjątkowe szczęście i witalność. Jeśli jest to Twój znak, nie zwlekaj! To właśnie dziś może być Twój szczęśliwy dzień...