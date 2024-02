Prasówka ze Skawiny 9.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Województwo małopolskie kojarzone jest przede wszystkim ze wspaniałymi zabytkami i zapierającą dech w piersiach przyrodą. Poznajcie historię kompleksu, który łączy wszystko, co najlepsze w regionie – mimo tych godnych pozazdroszczenia atutów spotkał go przygnębiający los. Czy lata świetności ma już za sobą?

W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto.

Dziś tłusty czwartek – dzień, w którym teoretycznie można objadać się do woli. Przesąd mówi, że rozpoczynając ostatki, trzeba jeść tłusto i do syta, aby zapewnić sobie dostatek jedzenia na cały rok. Czy jednak warto ryzykować przy okazji własnym zdrowiem? Są osoby, którym jeden, a nawet dwa pączki nie zaszkodzą, jednak przy niektórych schorzeniach powinniśmy zrezygnować z sięgania po te tłuste słodkości.

Protest rolników to akcja ogólnopolska. Będzie już w piątek, 9 lutego i ma trwać od godz. 10 do 18. Zaplanowano wielkie utrudnienia i blokady dróg wojewódzkich, krajowych, a nawet autostrad poprzez blokady wjazdów i zjazdów przy węzłach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce rolnej Unii Europejskiej. A gmina Liszki, w której będzie duża koncentracja ciągników i maszyn rolniczych zaplanowała zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. To z obawy, że mieszkańcy nie dotrą do placówek, żeby odebrać dzieci.