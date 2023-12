Prasówka ze Skawiny 9.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do zderzenia busa z samochodem osobowym doszło na drodze krajowej nr 7 w Mogilanach. Służby ratownicze pracują na miejscu. Informują, że nie ma osób poszkodowanych. Są natomiast utrudnienia w ruchu.

W piątek, 8 grudnia po południu doszło do groźnego wypadku w Wielkiej Wsi. Na drodze krajowej nr 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, utknęły w samochodzie. Pojazdy zostały mocno porozbijane. Droga krajowa została całkowicie zablokowana.

Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zaapelowali do minister zdrowia, aby pacjenci zostali poinformowanie o braku szczepionek przeciwko COVID-19. Rzecznik MZ Iwona Kania przekazała PAP, że w czwartek do Polski dojechała kolejna transza 200 tys. szczepionek. – Monitorujemy sytuację i kolejne transze będą do Polski docierały – podała.