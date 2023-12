Przedszkola w Skawinie w roku szkolnym 2024/2025. Adresy i kontakt do placówek

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Skawinie?

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Niepubliczne placówki w Skawinie funkcjonują zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które chodziły do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę brane są także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce .

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Skawinie?

Edukacja przedszkolna jest wielce istotna w kontekście rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.