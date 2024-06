Przegląd prasy 11.06.2024 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Za nami kolejna szalona impreza w Energy2000 w Przytkowicach. W piątek (7 czerwca) na scenie rządził król latino, czyli Skolim. Zaśpiewał swoje najpopularniejsze piosenki, które na youtubie mają miliony wyświetleń. Na parkiecie nie mogło zabraknąć pięknych fanek artysty. Zabawie towarzyszył pokaz pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Zobacz zdjęcia, co działo się tej nocy w w Przytkowicach.

Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek (10 czerwca) przed południem przedstawiła oficjalne wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wygrała je Koalicja Obywatelska z 37,06 proc. głosów, przed Prawem i Sprawiedliwością – 36,16 proc., Konfederacją – 12,08 proc., Trzecią Drogą – 6,91 proc. i Lewicą – 6,3 proc.

Pierwszy samodzielny wyjazd wakacyjny to duże wydarzenie dla każdego dziecka i jego rodziców. Poza wyborem odpowiedniej sprawdzonego miejsca i opiekunów wyjazdu, powinniśmy przygotować nasze dziecko do samodzielnego wypoczynku. Jak wspierać dziecko? Co mówić przed pierwszymi koloniami? Czy kontakt telefoniczny pomoże, czy utrudni rozstanie? O tym, jak przygotować siebie i dziecko na wakacje, rozmawiamy z psycholożką dziecięcą, dr Magdaleną Śniegulską.