Przegląd prasy 13.10.2023 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

W czwartek wieczorem swoje orędzie do Polaków wygłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przed jego emisją Telewizja Polska opublikowała komunikat, w którym stwierdziła, że jego wystąpienie jest „agitacją i polemiką wyborczą”.

Drodzy Seniorzy! Jeśli myślicie, że jesień to czas lenistwa i spokojnych dni w domowym zaciszu, to nic bardziej mylnego. Mamy dla Was niespodziankę! Już 13 listopada 2023 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga Waszą uwagę. Mowa o jednym z najważniejszych spotkań dla naszych nestorów - 14. Forum Seniora organizowanym przez redakcję „Dziennika Polskiego” oraz „Gazety Krakowskiej”.