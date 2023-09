Przegląd prasy 15.09.2023 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Przewoźnik lotniczy z Izraela - Sun d’Or International Airlines zaoferował loty regularne do Tel Awiwu z Krakowa. Na tej trasie będzie można polecieć od 1 grudnia dwa razy w tygodniu. Chociaż inni przewoźnicy także zaplanowali loty do Tel Awiwu, drugiego pod względem wielkości miasta w Izraelu.

„Naszym zdaniem takie rozwiązanie – świeckie państwo i finansowy rozdział Kościoła od państwa – to jest coś, co przysłuży się państwu i religii”. (Adrian Zandberg: Konferencja prasowa w Rzeszowie, 26.09.2018 r.)

Do północy 14 września 2023 trwa błyskawiczna wyprzedaż w popularnej taniej linii lotniczej Ryanair. Jeśli się pospieszycie, możecie trafić na prawdziwe okazje, np. bilety do Wenecji za 87 zł, do Paryża za 115 zł. To świetny sposób na tani urlop we wrześniu i październiku.

Nadciąga ciekawe wydarzenie dla amatorów dobrego i przede wszystkim swojskiego jedzenia. W dniach od 16 do 17 września br. od godziny 10.00 do 16.00 na terenie przed zabytkowym Dworkiem Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej 253 odbywać się będą IX Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z URK” oraz XXV Małopolska Giełda Agroturystyczna. Na stoiskach będzie można znaleźć zarówno miody, wędliny, sery, wina, jak również owoce i dania regionalne. Nie zabraknie też warsztatów dla całej rodziny, pokazów tańca i zabaw dla najmłodszych.