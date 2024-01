Przegląd prasy 19.01.2024 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Olga Frycz w mediach społecznościowych często chwali się prywatnymi chwilami ze swojego życia. Aktorka, influencerka trzykrotnie nominowana do Orłów za drugoplanowe role kobiece chociaż od lat mieszka w Warszawie, pochodzi właśnie z Krakowa. Kilka lat temu urządziła w apartament, a teraz kilka miesięcy temu przeprowadziła się do nowego domu. W mediach społecznościowych chętnie chwali się także swoimi podróżami. Ostatnio odwiedziła Hiszpanię. Zobaczcie jak wygląda codzienne życie krakowskiej aktorki.

Modne paznokcie na zimę to bez wątpienia te, które przyszły do nas z Korei. Swoją popularność zyskały dzięki gwiazdom K-popu. Teraz o ten manicure prosi każda klientka w salonie kosmetycznym! Dlaczego? Bo są subtelne, ale jednocześnie eleganckie.

Streaming muzyki jest dziś ważnym elementem rynku muzycznego. Kiedyś były to płyty winylowe i CD. Dziś ich miejsce zajęły platformy takie jak Spotify, TIDAL, Deezer, Apple Music, czy YouTube Music. Muzyczni twórcy mają być lepiej wynagradzani i więcej zarabiać. Co jeszcze się zmieni? Ma powstać specjalna unijna dyrektywa i prawo. Parlament Europejski przyjął specjalną rezolucję.

Czwartek, 18 stycznia, był drugim dniem ceremonii pogrzebowych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. O godzinie 10 wprowadzono trumnę do kościoła pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. To w tej miejscowości żył ks. Tadeusz, tu pracował, pełnił posługę i tu chciał być pochowany. Pochowany został na cmentarzu w sąsiedniej Rudawie. Zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa tej fundacji pochowano w grobowcu śp. Zofii Tetelowskiej, właścicielki dworu w Radwanowicach, która oddała ten swój majątek, żeby powstała placówka dla osób niepełnosprawnych. W drugi dzień pogrzebu uroczystościom przewodniczył ks. bp. Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Modlitwy odbywały się w obrządkach łacińskim i ormiańskim.

Sejm w czwartek uchwalił ustawę budżetową na 2024 rok. Zgodnie z nią dochody państwa zaplanowano na blisko 682,4 mld zł, a wydatki na 866,4 mld zł, deficyt ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł. W przyszłym tygodniu, budżetem zajmie się Senat. Ustawa budżetowa do 29 stycznia 2024 roku musi trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy do podpisu.

Ruch na drodze z Krakowa do Zakopanego jest coraz większy. Trwają przygotowania do budowy nowej zakopianki ze stolicy Małopolski do Myślenic. To jednak zadanie na przyszłość. Obecnie prowadzone są przedsięwzięcia mające poprawić ruch na tej ważnej trasie. Jednym z nich będzie budowa trzech nowych mostów. Powstaną na drodze krajowej nr 7 na terenie gminy Myślenice. Dwa z nich będą w Krzyszkowicach i jeden w Jaworniku, zastąpią konstrukcje, które powstały w 1936 roku. Umowa na zaprojektowanie tych obiektów została podpisana przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.