Przegląd prasy 22.05.2024 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Adrianna Eisenbach jest jedną z najbardziej kolorowych osób ze świata show-biznesu. Zdobyła popularność w programie „Królowe życia” i od tamtej pory wciąż wzbudza kontrowersje. Celebrytka zdobyła tytuł najbardziej wytatuowanej kobiety w Polsce, a co więcej, jest w związku z o 30 lat młodszym mężczyzną. Śmiało mówi także o swojej trudnej przeszłości.

Ponad 200 kontroli i ponad 180 wykroczeń zakończone nałożeniem 152 mandatów - tak funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podsumowują ostatni weekend. Wszystko to ujawnili na drogach powiatu krakowskiego. Do tego w ramach policyjnych działań kontrolnych czterech kierujących straciło prawo jazdy, a trzech nietrzeźwych zostało wyeliminowanych z drogi.

Jak wynika z danych ZUS, wysokie świadczenia dostają osoby, które mają długi staż pracy. Zdecydowały się one przejść na emeryturę wiele lat po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Na wysokość świadczenia składa się bowiem kapitał wypracowany podczas aktywności zawodowej i przewidywana długość życia po przejściu na emeryturę. Czyli im dłużej pracujemy, tym więcej składek zgromadzimy. Na jaką kwotę może miesięcznie liczyć najbogatszy emeryt w Małopolsce?

Prasówka 22.05 Skawina: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sprzeniewierzyli się woli wyborców, doszło do wypaczenia idei samorządu - te słowa są zawarte w oświadczeniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu w Krakowie. Dotyczą zerwania porozumienia koalicyjnego przez trzech radnych PiS. To osoby, które podpisały porozumienie, a po trzech dniach głosowały zgodnie z propozycjami przeciwnych ugrupowań. Natomiast Porozumienie Podkrakowskie, które miało tworzyć koalicję, poddaje pod osąd wyborców, czy to oszustwo, czy korupcja polityczna.