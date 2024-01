Przegląd prasy 25.01.2024 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Nauczanie zdalne wróci do szkół w 2024 roku? W niektórych szkołach chętnie stosuje się to rozwiązanie. Zamiast odwoływać lekcje, dyrektorzy decydują się na tymczasowe nauczanie on-line. Taka sytuacja ma obecnie miejsce w województwie lubelskim. Nauka zdalna potrwa tam do końca tygodnia. Później rozpoczynają się ferie, ale uczniowie nie będą mogli wrócić do szkoły. Dlaczego? Podajemy szczegóły i przypominamy, kiedy można wprowadzić nauczanie zdalne.