Przegląd prasy 27.01.2024 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

„Wstąp do Policji, zostań jednym z nas” - to hasło pod którym Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie promowali zawód policjanta dla blisko 80 uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. Mówili o zawodowej przyszłości i punktowanych umiejętnościach. A w policji docenią wiedzę na temat sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństywa, teleinformatyki, zarządzania sieciami komputerowymi, inteligentnych systemów.

