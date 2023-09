Przegląd prasy 27.09.2023 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

3 godziny podróży samolotem i mniej niż 10 godzin jazdy samochodem. Orzeźwiająca bryza Morza Adriatyckiego, wyjątkowy klimat, architektura oraz zabytki wpisane na listę UNESCO, a poza szczytem sezonu turystycznego także niższe ceny. Chorwacja wciąż należy do najpopularniejszych miejsc, w których Polacy spędzają swoje urlopy. Wiele wskazuje też na to, że ten rok – między innymi ze względu na wejście Perły Adriatyku do strefy Schengen – będzie rekordowy pod kątem frekwencji. Mimo że ten kraj kojarzy się głównie z sezonem wakacyjnym, to równie dużo ma do zaoferowania, kiedy temperatura powietrza nieco spada. Redakcja Magazynu Travelist podaje TOP 5 powodów, dla których warto odwiedzić Chorwację poza sezonem wakacyjnym. Niektóre pomysły mogą być zaskakujące!