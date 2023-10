Przegląd prasy 27.10.2023 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Linia kolejowa Podłęże-Piekiełko ma stanowić najszybsze połączenie Krakowa z Zakopanem i Nowym Sączem. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło aktualny harmonogram dla realizacji tego przedsięwzięcia. Poszczególne odcinki kolejowej trasy mają być realizowane do 2030 roku.

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2023 to wielkie święto czytelników i autorów. Jak co roku do Krakowa zjadą najpoczytniejsi pisarze i pisarki, księgarze i wydawcy, a także celebryci i tłumy czytelników. Przedstawiamy informacje praktyczne, które pomogą lepiej zaplanować wizytę. Sprawdź jak dojechać, gdzie zaparkować i gdzie kupić bilet.