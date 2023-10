Przegląd prasy 4.10.2023 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Hip-Hop Night to cykliczna impreza organizowana w klubie Energy2000 w Przytkowicach, podczas której w dyskotece występują czołowi polscy artyści. Tym razem na scenie w Przytkowicach wystąpił Fukaj znany z takich hitów jak "Hotel Maffija 3", „Nie ma cię”, „Owoce 33”, „Owoce”, „Pancerz” czy „Rusztom”. Zobaczcie, co tam się działo.

Maria Szabłowska znana jest z wielkiej miłości do muzyki. Jak jednak wygląda prywatne życie uczuciowe dziennikarki muzycznej? Związała się ona ze... swoim szefem. Choć początkowo nic nie zapowiadało wielkiej miłości, a pomiędzy Szabłowską i jej przełożonym Markiem Lipińskim pojawiały się częste spory, ta dwójka od ponad 40 lat tworzy udany związek.

LICYTACJE MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na październik 2023 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w październiku. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

To był szalona szalona sobota w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście dyskoteki bawili się podczas imprezy Oktoberfes, czyli niemieckiego święta piwa. Goście tej nocy przenieśli się do prawdziwego królestwa piwa i wszelkiego rodzaju smakołyków z grilla. Z kolei na scenie dance wystąpił zespół Topky. Zobaczcie, co tam się działo.