Przegląd prasy 6.12.2023 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Miłośnicy chodzenia z kijkami mimo śniegu i zimna ruszyli na rajd nowymi trasami Nietoperzowego Szlaku Nordic Walking. To trasa wytyczona na styku trzech gmin: Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia i Zabierzów. Jest ofertą nie tylko dla uprawiających nordic walking, ale dla każdego, kto chce spacerować po Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie. Pierwsza pętla tego szlaku została wytyczona i oznakowana w ubiegłym roku. Teraz otwarto kolejne dwa odcinki, nowe pętle tego malowniczego szlaku, który ma łącznie około 20 km.

W Andrychowie odbył się dzisiaj (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki biorą udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii.

Prasówka 6.12 Skawina: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy możemy wykorzystać naszą kreatywność do stworzenia unikalnych ozdób, które wprowadzą magiczną atmosferę do naszych domów. Jednym z uroczych projektów DIY, który z pewnością zachwyci każdego, jest choinka z szyszek. Sprawdź koniecznie, jak zrobić tę bożonarodzeniową ozdobę, korzystając z darów lasu, jakim są szyszki.