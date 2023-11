Przegląd prasy 9.11.2023 Skawina. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

W których miastach w Małopolsce żyje najwięcej singli? Dane, do których udało nam się dotrzeć mogą was zaskoczyć. Średni odsetek singielek i singli w Polsce w roku 2021 wynosił 29,1% (24,6% wśród kobiet oraz 34,0% wśród mężczyzn). Województwo małopolskie jest powyżej tej średniej, bo żyje u nas aż 30,2% singli z czego 26,1% to panny, a 34,7% kawalerowie. Nasz region plasuje się zatem na trzecim miejscu wśród wszystkich województw, jeśli chodzi o odsetek singli. Zobaczcie ranking miast, w których żyje najwięcej samotnych osób!