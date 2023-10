Przegląd prasy Skawina 11.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Skawinie

Naukowcy z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, pod kierownictwem Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i przy technicznym wsparciu DigiPols Lab z Cyprus University of Technology, uruchomili Barometr Wyborczy 2023. Jest to darmowa aplikacja internetowa, która umożliwia wyborcom porównanie własnych poglądów politycznych ze stanowiskami komitetów startujących w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2023 roku.

Marek Majcher o pseudonimie "Czujny" to znany krakowski patostreamer. Pod koniec września 2023 roku (28 września) odbyło się posiedzenie o areszt mężczyzny w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w związku z zarzutami o znęcanie się nad najbliższymi. Mężczyzna pojawił się na posiedzeniu aresztowym, ale w jego trakcie wyszedł niepokojony przez nikogo i zniknął. 4 października, po bezskutecznych poszukiwaniach, policja wysłała za nim list gończy.

Słowację nawiedziło trzęsienie ziemi, które odczuwaliśmy także w Polsce. Czy podobnie silne zjawisko może wystąpić też u nas? Tak, bo już się kiedyś tak zdarzyło! Kiedy doszło do największego trzęsienia ziemi w historii Polski? Gdzie w Polsce występują wstrząsy i co robić, gdy znajdziemy się w epicentrum trzęsienia ziemi? Przekonajcie się – zapraszamy do informatora o trzęsieniach ziemi w Polsce.