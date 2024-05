Przegląd prasy Skawina 14.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Skawinie

Pięknie kobiety, znakomita oprawa muzyczka i po prostu dobra zabawa połączona z zaciętą rywalizacją o koronę najpiękniejszej. 12 maja gościnnie w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie odbyła się Gala Finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Małopolskiego 2024! Poprowadzili ją Kamila Świerc (Miss Polski 2017) oraz Wacław Tomalak (konferansjer, DJ), a na scenie pojawi się Paweł Tur, Aleksandra Markowicz Violin i gwiazda lat 2000 - Gabriel Fleszar, którego hit "Kroplą deszczu" nuciła kiedyś cała Polska. Głównymi gwiazdami były jednak pretendentki do tytułu...

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.